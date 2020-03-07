Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс.

"В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6 часов утра по женевскому времени (08:00 мск)", - отметил он.

Как подчеркнул Язаречич, "эпидемию можно обратить вспять, но для этого требуется высокий уровень политической воли". "Принимая меры в области общественного здравоохранения, страны могут замедлить и остановить распространение болезни и спасти жизни", - констатировал он.

На брифинге в Женеве в субботу вечером директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что прекращение распространения коронавируса нового типа к лету маловероятно. В ВОЗ надеются, что это произойдет, но не спешат делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств, пояснил он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.