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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс.

По данным ВОЗ, погибли 3 484 человека
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© Xiao Yijiu/Xinhua via AP

ЖЕНЕВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Число заразившихся новым коронавирусом людей в мире превысило 100 тыс. Об этом заявил в субботу ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта, по состоянию на 6 часов утра по женевскому времени (08:00 мск)", - отметил он.

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Как подчеркнул Язаречич, "эпидемию можно обратить вспять, но для этого требуется высокий уровень политической воли". "Принимая меры в области общественного здравоохранения, страны могут замедлить и остановить распространение болезни и спасти жизни", - констатировал он.

На брифинге в Женеве в субботу вечером директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что прекращение распространения коронавируса нового типа к лету маловероятно. В ВОЗ надеются, что это произойдет, но не спешат делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств, пояснил он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.

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