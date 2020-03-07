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Консульство России в Швеции следит за делом подозреваемого в нападении на блогера из Чечни

Подозреваемый отрицает, что хотел убить Тумсо Абдурахманова

СТОКГОЛЬМ, 7 марта. /ТАСС/. Российское консульство в Стокгольме держит на контроле ситуацию с подозреваемым в нападении на блогера из Чечни гражданином РФ. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в посольстве России в Швеции.

"Российское консульство связалось со Службой исполнения наказаний. Был направлен запрос о встрече с подозреваемым, родственникам даны рекомендации об адвокате. Мы следим за ситуацией", - отметили в российской дипмиссии.

Как сообщили в прокуратуре, дело в отношении 29-летнего россиянина, подозреваемого в нападении с молотком на блогера Тумсо Абдурахманова в его квартире, было возбуждено 26 февраля. Подозреваемый отрицает, что хотел убить блогера.

В пятницу суд города Евле по запросу прокуратуры принял решение о помещении под стражу еще одной российской гражданки, подозреваемой в оказании помощи при подготовке покушения. "Вечером в минувшую пятницу было получено уведомление о задержании еще одного лица. Мы пока не можем подтвердить, связано ли это дело с первым задержанием", - рассказали в посольстве.

Нападение на российского блогера Тумсо Абдурахманова не является резонансным событием для РФ, это повод для расследования правоохранительными органами, ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также заявил, что в Кремле сожалеют об этом, но никак не связывают нападение на блогера с его критикой главы Чечни Рамзана Кадырова.

Теги
ШвецияРоссияЧечня
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