В Москве выписали из больницы первого заразившегося коронавирусом

"Только что выписали. [Давид ] Беров вышел из больницы", - сказали в штабе.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выписан из московской больницы после выздоровления. Об этом в субботу ТАСС сообщили в московском оперативном штабе по коронавирусу.

"Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается", - процитировали в оперативном штабе внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлану Сметанину.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что 2 марта врачи подтвердили случай новой коронавирусной инфекции, который был выявлен у москвича, вернувшегося из Италии. 6 марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что мужчина выздоровел и скоро будет выписан из больницы.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.