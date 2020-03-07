В Курской области простились с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым

КУРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сотни жителей Курской области пришли в субботу на мемориал "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в Курске, чтобы проститься с последним в регионе Героем Советского Союза, участником битвы на Курской дуге Михаилом Булатовым.

Герой Советского Союза, почетный гражданин Курска и Курской области Михаил Булатов, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), умер 3 марта в возрасте 95 лет.

"Сегодня мы провожаем в последний путь Михаила Алексеевича Булатова - Героя Советского Союза, кавалера многих орденов и медалей, ветерана Великой Отечественной войны, человека и патриота с большой буквы. Михаил Алексеевич, с честью пройдя все тяготы и лишения войны, с честью прошел и мирное время, передавая свои знания, опыт молодому поколению", - сказал после гражданской панихиды губернатор региона Роман Старовойт.

Депутат Госдумы от Курской области Татьяна Воронина, выразив соболезнования родным и близким Булатова, также напомнила, что собравшиеся прощаются с последним Героем Советского Союза из Курской области. "Он очень щедро рассказывал о памяти, о тех боевых временах Великой Отечественной войны, учил наших детей любить Родину, любить жизнь", - добавила Воронина.

Булатова похоронили на мемориале "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." рядом с могилой Героя Советского Союза, полковника Степана Перекальского.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, окончил Орловское пехотное училище и был направлен в 1943 году на фронт в 235-ю стрелковую дивизию, саперный батальон. Участвовал в битве на Курской дуге, при штурме Кенигсберга под беспрерывным огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, тем самым дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города. 19 апреля 1945 года за действия в Восточной Пруссии Михаилу Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза, в 2005 году - почетного гражданина Курской области и Курска.