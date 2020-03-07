{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Курской области простились с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым

Он умер 3 марта в возрасте 95 лет

КУРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сотни жителей Курской области пришли в субботу на мемориал "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в Курске, чтобы проститься с последним в регионе Героем Советского Союза, участником битвы на Курской дуге Михаилом Булатовым.

Герой Советского Союза, почетный гражданин Курска и Курской области Михаил Булатов, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), умер 3 марта в возрасте 95 лет.

"Сегодня мы провожаем в последний путь Михаила Алексеевича Булатова - Героя Советского Союза, кавалера многих орденов и медалей, ветерана Великой Отечественной войны, человека и патриота с большой буквы. Михаил Алексеевич, с честью пройдя все тяготы и лишения войны, с честью прошел и мирное время, передавая свои знания, опыт молодому поколению", - сказал после гражданской панихиды губернатор региона Роман Старовойт.

Депутат Госдумы от Курской области Татьяна Воронина, выразив соболезнования родным и близким Булатова, также напомнила, что собравшиеся прощаются с последним Героем Советского Союза из Курской области. "Он очень щедро рассказывал о памяти, о тех боевых временах Великой Отечественной войны, учил наших детей любить Родину, любить жизнь", - добавила Воронина.

Булатова похоронили на мемориале "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." рядом с могилой Героя Советского Союза, полковника Степана Перекальского.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, окончил Орловское пехотное училище и был направлен в 1943 году на фронт в 235-ю стрелковую дивизию, саперный батальон. Участвовал в битве на Курской дуге, при штурме Кенигсберга под беспрерывным огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, тем самым дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города. 19 апреля 1945 года за действия в Восточной Пруссии Михаилу Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза, в 2005 году - почетного гражданина Курской области и Курска.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ВОЗ направит экспертов в Азербайджан и на Украину в связи с коронавирусом
В организации также сообщили, что в Венеции будет базироваться "чрезвычайная группа" специалистов ВОЗ для координации с местными властями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС