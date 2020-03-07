{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ направит экспертов в Азербайджан и на Украину в связи с коронавирусом

В организации также сообщили, что в Венеции будет базироваться "чрезвычайная группа" специалистов ВОЗ для координации с местными властями

ЖЕНЕВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в ближайшие дни экспертов в Азербайджан, на Украину и в Черногорию в связи с распространением коронавируса. В свою очередь в Венеции (Италия) будет базироваться "чрезвычайная группа" специалистов организации в целях координации с местными властями этой страны борьбы с опасным патогеном, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

В заявлении по итогам завершившейся 6 марта 12-дневной работы миссии ВОЗ в Италии говорится, что Европейское региональное бюро организации планирует направить "старшего консультанта для работы с центральными властями в Риме и создать полевую чрезвычайную группу, базирующуюся в офисе ВОЗ в Венеции для связи с регионами". Подчеркивается, что "в дополнение к этому Европейское бюро ВОЗ разместит в ближайшие дни три миссии - в Азербайджане, на Украине и в Черногории". Этот шаг рассматривается как "часть мероприятий по подготовке и реагированию" на распространение коронавируса.

Подводя итоги работы миссии ВОЗ в Италии, директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге заявил: "Мы отдаем приоритет поддержке Италии, учитывая нынешнее развитие вспышки заболевания, и готовы расширить наше участие, если потребуется". В ВОЗ исходят из того, что Италия может выполнять роль "генерирующей знания платформы" в том, что касается ответа науки на распространение патогена. Эксперты ВОЗ, работавшие с тесной координации с властями разного уровня, посетили больницы, обсудили мероприятия по противодействию передаче вируса с медицинскими работники, побеседовали с пациентами. Итальянским властям они рекомендовали продолжать "фокусировать внимание на мерах сдерживания" передачи инфекции по всей стране, отдавая приоритет выявлению и тестированию подозрительных случаев. В районах, где коронавирус получил широкое распространение, ВОЗ советует "комбинированную стратегию": речь идет об "изоляции и лечении пациентов", а также о "подготовке больниц". Основой для эффективного реагирования на эпидемию эксперты считают "эффективную координацию" мероприятий на центральном и региональном уровне.

Ситуация в Италии и мире

21 февраля на севере Италии были выявлены две локальные вспышки заболевания. За две недели случаи заражения были выявлены во всех 20 итальянских областях. По последним данным, число заразившихся коронавирусом с учетом умерших (197) и выздоровевших (более 500) составило 4636. Наибольшее число инфицированных, а также летальных исходов зарегистрировано в северной экономически развитой области Ломбардия. Города в так называемой красной зоне (10 в районе Лоди под Миланом в Ломбардии и один в Венето) находятся в изоляции. Эта зона может быть расширена и охватить всю Ломбардию. Правительство постановило закрыть все учебные заведения в стране до 15 марта. Не исключено, что этот срок будет продлен.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.

Теги
АзербайджанУкраинаЧерногорияИталияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В каких странах обнаружен новый коронавирус?
Число заразившихся новым коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, приблизилось к 100 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС