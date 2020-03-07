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Распространение коронавируса нового типа

Власти Липецкой области не планируют отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

Ранее в регионе выявили три случая заболевания коронавирусом
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ТАСС, 7 марта. Массовые мероприятия в Липецкой области не отмененят после регистрации в регионе трех случаев заболевания коронавирусом. На данный момент принимаются все необходимые меры, отслеживается цепочка контактов заразившихся, сообщил в субботу ТАСС губернатор региона Игорь Артамонов.

В субботу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что в Липецкой области зарегистрированы три случая заражения коронавирусом.

"Пока не планировали [отмену массовых мероприятий в регионе]. Заболевшие из пригорода рядом с Липецком. Были в Италии, вернулись, [положительный] результат. Цепочку контактов отслеживаем", - сказал он.

 

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Липецкая областьРаспространение коронавируса нового типа
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