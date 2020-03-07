Лидер итальянской Демократической партии заразился коронавирусом

ТАСС, 7 марта. Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти заявил в субботу, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Врачи сказали мне, что у меня COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - написал он на своей странице в Twitter. Политик добавил, что чувствует себя хорошо, однако ближайшие несколько дней будет вынужден провести дома.

Ранее анализ на коронавирус сдали все члены областного совета Ломбардии, где было выявлено заражение у одного из советников, а также помощницы губернатора Аттилио Фонтаны. Кроме того, среди инфицированных в Италии уже есть мэры двух городов. Всего, согласно последним данным, число заразившихся в стране достигло 4636, из них 197 умерли, более 500 выздоровели.