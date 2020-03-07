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Распространение коронавируса нового типа

Лидер итальянской Демократической партии заразился коронавирусом

Никола Дзингаретти рассказал, что чувствует себя хорошо, но ближайшие несколько дней будет вынужден провести дома
Никола Дзингаретти AP Photo/Andrew Medichini
Описание
Никола Дзингаретти
© AP Photo/Andrew Medichini

ТАСС, 7 марта. Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти заявил в субботу, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

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"Врачи сказали мне, что у меня COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - написал он на своей странице в Twitter. Политик добавил, что чувствует себя хорошо, однако ближайшие несколько дней будет вынужден провести дома.

Ранее анализ на коронавирус сдали все члены областного совета Ломбардии, где было выявлено заражение у одного из советников, а также помощницы губернатора Аттилио Фонтаны. Кроме того, среди инфицированных в Италии уже есть мэры двух городов. Всего, согласно последним данным, число заразившихся в стране достигло 4636, из них 197 умерли, более 500 выздоровели.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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