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Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ разъяснили отличие вызванного коронавирусом заболевания от сезонного гриппа

Очень важно заботиться о гигиене, отметили во Всемирной организации здравоохранения

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Болезнь, вызванная коронавирусом нового типа, имеет как некоторые схожие черты с сезонным гриппом, так и существенные различия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ежедневном информационном бюллетене, опубликованном в Женеве, разъяснила, как не перепутать эти две болезни.

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Что касается сходства, то оба недуга вызывают заболевание органов дыхания, которое может проявляться по-разному - от отсутствия симптомов до тяжелых форм, приводящих к летальному исходу. Во-вторых, передача большинства вирусов происходит при контакте воздушно-капельным путем и через фомиты - предметы, содержащие патогенные микроорганизмы. Таким образом, очень важно заботиться о гигиене, в частности, тщательно мыть руки и прикрывать рот платком при кашле, напоминают эксперты.

Отличий, однако, между коронавирусом нового типа и вирусом гриппа немало. Один из них - это разная скорость распространения. У вируса гриппа в среднем менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями. Он составляет порядка трех дней, тогда как при заболевании, вызванном новым коронавирусом - в среднем от пяти до шести дней. При гриппе передача вируса происходит в основном до появления симптомов, а при заражении коронавирусом такая "бессимптомная передача", по имеющимся сейчас у ВОЗ сведениям, не является главным драйвером распространения болезни.

Репродуктивное число, характеризующее среднее количество людей, заражающихся от одного больного, у коронавируса составляет от 2 до 2,5. То есть оно меньше, чем у вируса гриппа.

При гриппе заболевшие дети - это один из существенных источников распространения инфекции, тогда как в случае с коронавирусом дети реже болеют, чем взрослые. Заболеваемость в возрастной группе от 0 до 19 лет низка в сравнении с другими возрастными группами. Согласно информации из Китая, дети чаще заражаются от взрослых, чем взрослые от детей.

Хотя симптомы обоих заболеваний похожи, тем не менее доля пациентов с тяжелой формой болезни разная. При заражении коронавирусом в 15% случаев болезнь протекает тяжело, а в 5% - крайне тяжело. При гриппе доля тяжелых и крайне тяжелых случаев ниже. Уровень смертности в случае с коронавирусом составляет 3-4%. У сезонного гриппа он существенно ниже.

На настоящий момент в мире разрабатывается 20 вакцин против коронавируса и ряд терапевтических средств, однако ни одно из их пока не получило лицензию. В то же время против гриппа разработаны и применяются вакцины. ВОЗ настоятельно рекомендует проводить ежегодную противогриппозную вакцинацию.

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