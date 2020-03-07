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Распространение коронавируса нового типа

Папа Римский проведет воскресную проповедь по видеотрансляции

В Ватикане также сообщили, что допуск гостей на ежедневные мессы Папы в "Доме Святой Марфы" временно прекращается

ТАСС, 7 марта. Традиционная воскресная проповедь Папы Римского Франциска пройдет в виде видеопослания из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу сообщила служба печати Святого престола.

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В заявлении отмечается. что трансляция проповеди и молитвы "Ангелус" будет вестись из библиотеки Апостольского дворца (официальной резиденции Папы). Коллективная аудиенция в среду также пройдет по видеотрансляции.

"Данные меры необходимы, чтобы предотвратить риск распространения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) из-за скопления людей при проведении контроля для допуска на площадь [Святого Петра], об этом нас попросили власти Италии", - говорится в сообщении Ватикана.

Сообщается также, что допуск гостей на ежедневные мессы Папы в "Доме Святой Марфы" (гостинице на территории Ватикана, где живет Франциск - прим. ТАСС) временно прекращается. Таким образом, все контакты понтифика максимально ограничиваются.

В пятницу стало известно о первом инфицированном коронавирусом на территории Ватикана, в связи с чем для проведения дезинфекции была закрыта амбулатория. В Италии, согласно последним данным, число заразившихся достигло 4636, из них 197 умерли, более 500 выздоровели.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

 

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканРаспространение коронавируса нового типа
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