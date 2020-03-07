Сена затопила набережные в центре Парижа

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Протекающая через Париж река Сена вышла из берегов, подтопив в субботу набережные возле Лувра и музея Орсе, передает корреспондент ТАСС.

Разлив воды произошел одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III в 7-м округе столицы. В результате подтопления городские службы убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и деревья в кадках. Владельцы автомобилей в срочном порядке убирают машины с прилегающих к затопленным местам районов. В настоящее время полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным областям.

Как убедился корреспондент ТАСС, вода пока не помешала работе парижского метрополитена и движению общественного транспорта, так как проезжая часть находится выше пешеходной зоны.

В Париже уже около месяца каждый день идут дожди, которые и стали причиной наводнения.