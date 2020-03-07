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В Ингушетии появятся специалисты-реставраторы живописи и культурного наследия

На целевое обучение по этой специальности будут направлять людей, которые уже занимаются живописью и имеют среднее специальное образование по этому профилю

МАГАС, 7 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии начнут направлять молодежь на целевое обучение по специальностям "реставрация культурного наследия", "живопись", "реставрация живописи". Специалисты необходимы региону для сохранения и поддержки экспонатов музейных фондов республики, сообщил в субботу ТАСС и.о. министра культуры региона Темерлан Дзейтов.

"У нас таких специалистов в регионе нет, и это очень важное направление, которое нам нужно развивать. Планируем направлять на целевое обучение по специальностям "реставрация живописи", "реставрация культурного наследия", "живопись" в Санкт-Петербург и Москву. Если мы до осени, до начала нового учебного года, сможем найти финансирование, то в 2020 году на обучение будут направлены три человека, сейчас мы работаем в этом направлении", - сказал Дзейтов.

По его словам, даже если в 2020 году регион не успеет провести все необходимые работы к началу учебного года, то первая тройка абитуриентов будет направлена уже в 2021 году.

"Нам необходимы в музеях такие специалисты, поскольку музейные фонды постоянно пополняются, соответственно, в связи с тем, что у нас нет достаточно хороших условий для хранения экспонатов, картины могут портиться и для работы с ними, для их сохранения и поддержания, необходимы специалисты. Нужно отметить, что это не пятилетнее обучение, а профильная переподготовка, а пройти ее смогут люди, которые уже занимаются живописью и имеют среднее специальное образование по профилю, имеют базу", - добавил собеседник агентства.

В Ингушетии функционируют девять музеев, из них три учреждения являются основными госмузеями региона, которые располагаются в старых зданиях. Так, Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Мальсагова функционирует в здании 1928 года постройки, а Государственный музей изобразительного искусства располагается в здании, построенном в 1958 году как дом культуры. В этих же зданиях находятся и фонды музеев со всеми экспонатами. В 2019 году музеями региона в общем было проведено 258 выставок и 276 мероприятий, в которых приняли участие около 80 тыс. человек.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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