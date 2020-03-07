{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Вернувшейся из Цюриха жительнице Подмосковья предварительно диагностировали коронавирус

При этом у женщины отсутствовали симптомы заболевания
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Предварительный результат анализа на коронавирус у жительницы Подмосковья, ранее вернувшейся из Цюриха в Швейцарии, признан положительным. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

На эту тему
Карантин и коронавирус. Вернувшихся из Китая людей изолируют? Как это устроено?

"Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха. Из-за настороженности после поездки, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, обратилась в медицинскую организацию. Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат - положительный", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, данные анализы направят в субботу на исследование в лабораторию "Вектор" в Новосибирске для уточнения диагноза. Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья и управления Роспотребнадзора по Московской области.

"Женщина вместе с членами семьи госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы, все находятся в изолированных боксах. Состояние у всех пациентов удовлетворительное, без выраженных симптомов. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья, все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение", - заключили в пресс-службе.

Теги
РоссияШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ВШЭ ограничит командировки сотрудников за рубеж из-за коронавируса
Учащиеся, возвращающиеся из-за границы, должны будут уведомлять об этом администрацию вуза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС