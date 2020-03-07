Двухдневный фестиваль российско-индийской дружбы открылся в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 марта. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль "Торжество российско-индийской дружбы", приуроченный к 20-летию подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией, открылся в субботу в Нью-Дели. Как сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Евгений Безека, это первый фестиваль подобного рода в Индии.

"В программе фестиваля - выступление индийских и российских артистов. Запланированы ток-шоу со специалистами по России. В ходе фестиваля проходит и ярмарка, в которой принимают участие около 40 экспонентов, в их числе издатель Каламкар, специализирующийся на торговле советскими и российскими авторами", - сказал Безека.

На мероприятии, которое проходит в Международном центре искусств им. Индиры Ганди, собрались многочисленные жители индийской столицы, студенты-русисты, дипломаты, журналисты.

"Это очень важно, что юбилейные торжества открывает именно культурное событие. Ведь наше стратегическое партнерство следует понимать не только в областях военного, политического или экономического сотрудничества, но и культурного сотрудничества, которое сближает наши народы", - сказал российским журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Он напомнил, что 2020 год - особенный для истории отношений двух стран: Нью-Дели и Москва отмечают 20 лет Договора о стратегическом партнерстве, 10 лет особого привилегированного статуса этих отношений, 75 лет победы в Великой Отечественной войне, а также 550 лет приезда русского купца Афанасия Никитина в Индию, который оставил первое письменное свидетельство об этой стране на русском языке.

"Это событие задает прекрасную атмосферу для юбилейного года. Такие мероприятия должны обязательно проводиться и в дальнейшем", - добавил посол.

Пример народной дипломатии

По мнению многих собравшихся, мероприятия, подобные таким фестивалям, очень важны, поскольку это пример народной дипломатии.

"К сожалению, в 1990-е годы были утеряны, Россия почти ушла из культурного горизонта индийского народа, уходит из жизни поколение, читавшее русские сказки в прекрасных изданиях "Прогресса", уходят те, кто смотрел выступления нашего цирка, читал русских авторов в переводах на индийские языки и так далее. Только в последние годы это все начинает возвращаться", - рассказала участница мероприятия индолог, заведующая Сектором истории и культуры и ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

"Но молодое поколение индийцев о России знает крайне мало, и в основном оно имеет информацию из западной прессы. Мне как индологу даже приходится отвечать на вопросы: а есть ли в России кино или литература? Индийцы доброжелательно относятся к нашей стране. Но не может быть экономических связей без знания. Чтобы преодолевать эти стереотипы и существуют подобные мероприятия", - добавила Ванина.