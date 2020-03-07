В Думу внесен законопроект об ужесточении условий открытия дел по статьям УК о наркотиках

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство России в субботу внесло в Госдуму законопроект, который запрещает открывать уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ о производстве и сбыте наркотиков и их прекурсоров без данных о виде и массе наркотиков, а также достаточных доказательств передачи веществ другим лицам. Документ опубликован в думской электронной базе.

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК РФ (Уголовного кодекса - прим. ТАСС) по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, указывают разработчики, основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных данными статьями УК РФ, по фактам незаконного сбыта наркотиков неустановленными лицами, "в том числе по материалам, выделенным из дел об административных правонарушениях, станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование".