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Роспотребнадзор не обнаружил превышений ПДК после жалоб пермяков на запах сероводорода

Ранее жители города жаловались на резкий запах сразу в нескольких районах Перми

ТАСС, 7 марта. Специалисты не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха в Перми, где местные жители в субботу начали жаловаться на запах сероводорода, сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

В субботу местные СМИ сообщили о том, что жители Перми начали жаловаться на резкий запах сероводорода сразу в нескольких районах города, включая Свердловский и Мотовилихинский.

"По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено. Ситуация находится на контроле управления", - говорится в сообщении.

В управлении также сообщили, что информация о жалобах жителей на запах сероводорода поступила из МЧС днем 7 марта. 

По данным сайта администрации Перми, в настоящее время промышленным производством в городе занимаются 170 крупных и средних организаций, что составляет четвертую часть от общего количества промышленных предприятий края.

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РоссияПермский край
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