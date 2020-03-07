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Тульская область выплатит более 87 млн рублей компенсаций 66 обманутым дольщикам

Деньги уже получили 31 человек

ТАСС, 7 марта. Права 66 обманутых дольщиков Тульской области восстановят благодаря выплате компенсации на общую сумму более 87 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Всего дольщиков, которые получат компенсацию, 66 человек на сумму 87,5 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

В настоящий момент деньги получили 31 человек. Общая сумма выплат превысила 40 млн рублей.

Всего в Тульской области официально зарегистрировано 12 обманутых дольщиков, уточнили в пресс-службе тульского правительства. Помимо них, есть еще те, дома которых застройщик не сдал в срок, но официальный статус они не получили. Региональные власти рассчитывают, что в конце 2020 года будут сданы пять многоквартирных домов, строительство которых затянулось.

7 марта в Москве состоялась встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина и заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщает пресс-служба вице-премьера. Стороны обсудили реализацию национальных проектов, социально-экономических программ. По словам главы региона, Тульская область стала одной из первых, кто получил одобрение Фонда защиты прав граждан долевого строительства на компенсацию и достройку объектов для обманутых дольщиков.

Теги
РоссияТульская область
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