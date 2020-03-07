Пассажирам поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки начали мерить температуру

ХЕЛЬСИНКИ, 7 марта. /ТАСС/. Пассажирам поездов "Аллегро", которые курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки, начали измерять температуру в России из-за коронавируса. Об этом сообщила в субботу компания - оператор финских железных дорог VR.

"Из-за ситуации с коронавирусом российские власти проводят произвольные проверки температуры тела пассажиров "Аллегро". Эта мера применяется только в России", - говорится в сообщении.

В VR подчеркнули также, что "если у пассажира будет обнаружена повышенная температура, власти РФ могут направить его для дальнейшей поверки в больницу в Санкт-Петербурге".