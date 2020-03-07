Петербуржцы поддержат студентов, помещенных под меднаблюдение из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Байкеры и музыкальная группа Iowa примут участие в акции солидарности со студентами, проживающими в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Петербурге и помещенными под медицинское наблюдение из-за контактов с заболевшим коронавирусом иностранным гражданином. Об этом журналистам сообщили в субботу в городской администрации.

"8 марта, в Международный женский день, в Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения, дом 45, около здания общежития Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, в 12.30 состоится акция "Петербург своих не бросает!". В общежитии в режиме обсервации сегодня находится 780 человек, из них более 530 студенток. Байкеры, группа Iowa и студенты других вузов подготовили для них праздничное поздравление и подарки", - рассказали журналистам в Смольном.

Отмечается, что участники акции таким способом выразят солидарность с теми, кто соблюдает все необходимые меры для нераспространения коронавируса 2019-NCOV.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в субботу опубликовал обращение к горожанам с приглашением присоединиться к акции солидарности со студентами университета Мечникова. "Они десять дней будут оставаться в общежитии, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ребятам сейчас очень важно чувствовать, что они не остались с трудностями один на один. Они должны знать, что мы все - рядом!" - говорится в его сообщении.

Ранее руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где проживал заболевший коронавирусом, введены обсервационные меры и осуществляется медицинское наблюдение. По последним данным, состояние самого заболевшего, который является гражданином Италии, оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. В отношении контактировавших с ним лиц проводятся диагностические мероприятия.

По данным на 7 марта, в Санкт-Петербурге зарегистрировано два случая случай коронавирусной инфекции 2019-nСoV. Наряду с иностранным студентом, наличие этой инфекции выявлено у жительницы Петербурга, которая недавно прибыла из Италии. Она находится в Боткинской больнице в удовлетворительном состоянии.