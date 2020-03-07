В Воронеже из-за аварии на ЛЭП нарушилось электроснабжение 20 многоквартирных домов

ТАСС, 7 марта. Электроснабжение 20 многоквартирных домов, роддома и городской клинической больницы № 10 в Железнодорожном районе Воронежа нарушено из-за повреждения двух кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Об этом в субботу сообщает пресс-служба мэрии города.

"7 марта около 19:00 мск из-за повреждения двух кабельных линий электропередачи произошло технологическое нарушение электроснабжения потребителей в районе Железнодорожном районе: без электричества остались 20 жилых домов, Воронежская городская клиническая больница скорой помощи № 10 (БСМП "Электроника") и роддом", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники "Воронежской горэлектросети". В настоящее время аварию устраняют две оперативно-выездные бригады и бригада кабельных линий в составе 12 человек, работает лаборатория. В пресс-службе мэрии уточнили, что социально-значимые объекты были запитаны в первую очередь.