Россиян нет среди заразившихся коронавирусом на речном теплоходе в Египте

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Граждане России не числятся среди заразившихся новым коронавирусом пассажиров с речного теплохода, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксор. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Египте Юсуп Абакаров.

"По информации консульского отдела, среди заразившихся на корабле россиян нет", - отметил он.

Ранее министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Заид сообщил, что еще 33 человека с круизного судна оказались инфицированы коронавирусом. По ее словам, "были взяты пробы на новый коронавирус у 171 пассажира, и у 33 человек анализы оказались положительными". Таким образом, общее число заразившихся на корабле достигло 45.

Информацию о выявлении случаев заражения на теплоходе Минздрав обнародовал в пятницу. Выяснилось, что среди пассажиров была туристка из Тайваня, у которой по возвращении домой был подтвержден коронавирус. Были взяты под наблюдение все, кто контактировал с туристкой, в первую очередь персонал теплохода.