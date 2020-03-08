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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай коронавируса, предположительно, зафиксирован в столице США

Не менее 250 человек заражены вирусом в стране
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ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Первый случай коронавируса, предположительно, выявлен в столице США. Об этом сообщила в субботу мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Сегодня вечером тестирование в лаборатории судебной экспертизы выявило, предположительно, первый случай коронавируса", - говорится в размещенном в Twitter сообщении.

Вместе с тем, по информации газеты Politico, речь не идет о заразившемся участнике ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в период с 26 по 29 февраля в Мэриленде, как и о каком-либо другом посетившем форум человеке.

В пятницу газета The New York Times сообщала, что на территории США находятся более 250 человек, которые заражены коронавирусом. Имели место не менее 15 летальных исходов. 14 человек умерли в штате Вашингтон, один - в Калифорнии. Таким образом к утру субботы общее число жертв нового коронавируса на территории Соединенных Штатов достигло 17.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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