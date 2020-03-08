Reuters: Uber будет выплачивать компенсации заразившимся коронавирусом водителям

Так, по его данным, компенсации выплачены уже нескольким водителям онлайн-сервиса по заказу такси Uber в США, а также Великобритании и Мексике. В скором времени, указывает агентство, соответствующие меры будут применяться во всех странах, где работают сервисы компании. При этом, как отмечает Reuters, компенсации будут доступны не только зараженным коронавирусом, но и тем, кто помещен на двухнедельный карантин в связи с подозрениями на заражение.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.