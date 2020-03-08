Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям в пригороде Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 8 марта. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в пригороде сирийского Алеппо - Амирии. Они выдали продуктовые наборы, хлеб и одеяла местным жителям и беженцам, в том числе тем, кто недавно вернулся с оккупированной боевиками территории Сирии.

В продуктовых пакетах, которые выдали российские военные - сгущенка, чай, мука, рис, гречка. Всего выдано около 250 продуктовых наборов. Местные жители приходили с детьми и целыми семьями, чтобы получить гуманитарную помощь.

"Мы сейчас живем в две семьи в маленькой квартире у родственников. Порой не хватает еды. Поэтому большое вам спасибо за помощь, - поделилась с российскими журналистами Абда Фируза. - Мы очень хотим вернуться домой. Сейчас наш поселок освободили. Но мы ждем, когда военные закончат разминирование".

Некоторые пришедшие за помощью рассказывают, какие тяготы им пришлось перенести, пока они находились на оккупированных боевиками территориях. "[Боевики] предлагали ехать в Турцию. Но, что мне там делать? Ни одного не знаю, кто захотел бы туда уезжать, все хотят жить дома. И уже лучше уехать в другой город, но остаться в Сирии. Нам нечего делать в Турции", - поделился беженец Анис Сахим.

За возвращение домой приходилось даже платить, делятся беженцы. "Из нашей деревни было очень трудно уйти, боевики нас не выпускали. Меня били, украли все ценное. Я не мог больше терпеть, взял жену, детей. Мы заплатили постовым, чудом ушли", - вспоминает Омар Эззук.

В Амирии практически не осталось целых домов, повсюду следы обстрелов. Местные жители берут к себе беженцев, которые приехали с оккупированных территорий. Люди ждут, когда сирийские саперы разминируют территорию, чтобы можно было восстанавливать поселок.