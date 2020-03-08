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Распространение коронавируса нового типа

Третий человек умер от коронавируса в Австралии

Речь идет о 80-летнем пациенте

СИДНЕЙ, 8 марта. /ТАСС/. Третий человек умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Австралии. Об этом в воскресенье сообщила главный санитарный врач штата Новый Южный Уэльс Керри Чант.

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По ее информации, пациент в возрасте 80 лет умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в одной из больниц Сиднея в ночь с субботы на воскресенье. Сообщается, что мужчина заразился при контакте с инфицированным сотрудником дома престарелых на севере Сиднея и спустя три дня после постановки диагноза умер.

Ранее власти сообщали о двух летальных исходах. В доме престарелых в Сиднее умерла 95-летняя женщина, 78-летний мужчина умер в больнице Перта. Общее число инфицированных на континенте составляет на данный момент 76 человек, однако власти прогнозируют значительный рост числа заразившихся в ближайшие недели.

Теги
АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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