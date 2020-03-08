Япония к концу месяца сможет проверять свыше 7 тыс. человек в день на коронавирус

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Власти Японии к концу месяца намереваются расширить возможности по тестированию местных жителей на наличие у них коронавируса. Об этом в воскресенье в эфире японского общественного телевидения заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"В начале месяца мы могли проверять около 4200 человек в день, сейчас - уже 6200. К концу месяца мы планирует расширить эти возможности до свыше 7000 человек в день", - отметил он.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1150 человек, 14 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.