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Глава Роскосмоса подчеркнул, что 8 Марта является результатом борьбы женщин за равноправие

Он также отметил стремление мужчин выразить свое восхищение женщинами за их любовь, красоту, преданность, нежность, назвав это желание доброй традицией.

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в воскресенье поздравил женщин с Международным женским днем, напомнив об истории происхождения праздника.

"Этот день - 8 Марта - родился в результате борьбы женщин за равноправие. И это нельзя забывать", - написал глава госкорпорации в своем Twitter. Он также отметил стремление мужчин выразить свое восхищение женщинами "за их любовь, красоту, преданность, нежность", назвав это желание доброй традицией. "С праздником, дорогие женщины!" - подытожил Рогозин.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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