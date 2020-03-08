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Названы самые популярные женские профессии

Телеканал RT со ссылкой на Росстат сообщил, что большинство россиянок работают продавцами и педагогами
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года. Об этом сообщает в воскресенье на своем сайте телеканал RT, ссылаясь на данные Росстата.

Согласно опубликованной информации, 13,1% от всех трудящихся женщин в России работают продавцами, на втором месте (10,1%) расположились профессии в сфере образования (учителя, воспитатели и т.д.). Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсестры) (6,7%).

При этом всего в России по состоянию на конец III квартала 2019 года работали 35,2 млн женщин.

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