{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

Мэр Москвы поблагодарил жительниц города за душевную щедрость и красоту и пожелал им много радости и приятных сюрпризов

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин c 8 Марта и поблагодарил их за душевную щедрость и красоту, тепло и уют. Об этом он написал в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

"Милые женщины, сердечно поздравляю вас с 8 Марта. Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин и благородные поступки. Спасибо за душевную щедрость и красоту, тепло и уют в нашем любимом доме - Москве", - отметил мэр.

Сергей Собянин также пожелал женщинам, чтобы этот праздник подарил им много радости, счастья и приятных сюрпризов.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Дорожный патруль ЦОДД в Москве вручил женщинам-водителям сладкие подарки в честь 8 Марта
Всего экипажи патруля раздали тысячу подарков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС