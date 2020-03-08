Сергей Собянин поздравил женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин c 8 Марта и поблагодарил их за душевную щедрость и красоту, тепло и уют. Об этом он написал в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

Милые женщины, сердечно поздравляю вас с #8Марта . Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин и благородные поступки. Спасибо за душевную щедрость и красоту, тепло и уют в нашем любимом доме - Москве. Пусть этот день подарит вам много радости, счастья и приятных сюрпризов! pic.twitter.com/yIa2T7SGMv

"Милые женщины, сердечно поздравляю вас с 8 Марта. Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин и благородные поступки. Спасибо за душевную щедрость и красоту, тепло и уют в нашем любимом доме - Москве", - отметил мэр.

Сергей Собянин также пожелал женщинам, чтобы этот праздник подарил им много радости, счастья и приятных сюрпризов.