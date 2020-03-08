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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Казани выписали находившихся на карантине пассажиров Diamond Princess

Их состояние оценивается как удовлетворительное

КАЗАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Медики выписали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в Казани на карантине. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"23 февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний", - сказал Мурашко, обращаясь к коллективу республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова в ходе рабочей поездки в Казань.

По словам министра, выписанные чувствуют себя хорошо. "Уже отправили их домой, так что все благополучно", - отметил министр.

23 февраля в Казань на двухнедельный карантин доставили восьмерых россиян, находившихся на борту туристического судна Diamond Princess. 26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что диагноз "новая коронавирусная инфекция" с помощью вирусологических методов подтвердился у троих россиян, доставленных в столицу Татарстана с судна.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
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