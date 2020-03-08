В Казани выписали находившихся на карантине пассажиров Diamond Princess

КАЗАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Медики выписали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в Казани на карантине. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"23 февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний", - сказал Мурашко, обращаясь к коллективу республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова в ходе рабочей поездки в Казань.

По словам министра, выписанные чувствуют себя хорошо. "Уже отправили их домой, так что все благополучно", - отметил министр.

23 февраля в Казань на двухнедельный карантин доставили восьмерых россиян, находившихся на борту туристического судна Diamond Princess. 26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что диагноз "новая коронавирусная инфекция" с помощью вирусологических методов подтвердился у троих россиян, доставленных в столицу Татарстана с судна.