Медведев будет отвечать за назначение уполномоченного по правам ребенка в России

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение об администрации президента, согласно которым заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев будет отвечать, в частности, за назначение уполномоченного по правам ребенка.

Согласно опубликованному в воскресенье на официальном портале правовой информации документу, Медведев также будет назначать и освобождать от должности непосредственно подчиненных ему должностных лиц в администрации президента, начальников управлений президента, руководителей иных самостоятельных подразделений администрации, первого заместителя секретаря Совбеза, руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза, заместителя секретаря Совбеза, а также помощников заместителя председателя и помощников секретаря Совбеза.

Ранее за эти назначения отвечал глава государства.