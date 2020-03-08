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Распространение коронавируса нового типа

У пациентки в Нижнем Новгороде не выявили осложнений, вызванных коронавирусом

Новых случаев заболевания в регионе нет

ТАСС, 8 марта. Девушка, госпитализированная в Нижнем Новгороде с коронавирусом, находится в удовлетворительном состоянии, инфекция не вызвала у нее никаких осложнений. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

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"Новые случаи заболевания в регионе на данный момент не выявлены. Единственная пациентка находится в удовлетворительном состоянии, получает необходимое лечение, у нее не фиксируются повышенная температура и какие-либо осложнения", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, медики, препятствующие распространению коронавируса, работают в круглосуточном режиме. "Часто говорят, что защищать Родину - мужская профессия. Но сейчас именно вы стоите на переднем рубеже борьбы с новыми угрозами. Даже сегодня, 8 Марта, женщины-медики находятся на своем боевом посту", - приводятся в сообщении слова Никитина, который поздравил с 8 Марта женскую часть коллектива инфекционной больницы №2, где содержится пациентка.

В пятницу стало известно о том, что у девушки 1993 года рождения, вернувшейся в Нижний Новгород из туристической поездки в Милан, выявили коронавирус. По словам медиков, болезнь протекает в легкой форме. Установлены около 10 человек, с которыми девушка контактировала после возвращения в Россию, они находятся дома под ежедневным медицинским контролем.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьРаспространение коронавируса нового типа
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