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Распространение коронавируса нового типа

Мурашко объявил благодарность врачам больницы, где находились пассажиры Diamond Princess

Министр здравоохранения России подчеркнул, что именно благодаря персоналу лечение проходит эффективно не только в критических ситуациях, но и во время обычного наблюдения

КАЗАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье объявил благодарность специалистам ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. профессора А. Ф. Агафонова", куда на карантин эвакуировали туристов с лайнера Diamond Princess.

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"Мы вынуждены сегодня говорить о том, что персонал - это та ключевая вещь, которая позволяет нам обеспечивать эффективность лечения не только в критических ситуациях, но и когда нам просто нужно проводить наблюдение. Поэтому, дорогие друзья, еще раз спасибо вам большое, мы очень признательны. Мы сегодня хотели бы отметить вас наградами министерства", - сказал Мурашко.

Он добавил, что в больницу были доставлены пациенты с соматическими заболеваниями, имевшие факторы риска. "Но те мероприятия, которые были проведены своевременно, в том числе неспецифические методы поддержки иммунитета, помогли обеспечить в кратчайшие сроки качество лечения и выписать всех благополучно домой", - отметил министр.

23 февраля в Казань на двухнедельный карантин доставили восьмерых россиян, находившихся на борту туристического судна Diamond Princess. 26 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что диагноз "новая коронавирусная инфекция" с помощью вирусологических методов подтвердился у троих россиян, доставленных в столицу Татарстана с судна.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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