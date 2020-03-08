Где сдать анализы и кому нужен карантин. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.

- Держите руки в чистоте. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

- На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь.

- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.

- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них пальцы.

- Часто проветривайте помещения.

- Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая гигиена рук и лица.