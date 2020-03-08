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Где сдать анализы и кому нужен карантин. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе

© Михаил Терещенко/ТАСС

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал памятку с ответами на самые популярные вопросы о коронавирусе.

Какие симптомы и осложнения

?

В подавляющем большинстве случаев симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ. Они могут появиться в течение 14 дней после контакта с больным.

- Повышенная температура
- Чихание
- Кашель
- Затрудненное дыхание

Новая коронавирусная инфекция относится к ОРВИ и осложнения у нее могут быть такие же, как и у других инфекций - пневмония, бронхит, синусит и другие.

Какие меры профилактики существуют

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Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.

- Держите руки в чистоте. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

- На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь.

- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.

- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них пальцы.

- Часто проветривайте помещения.

- Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая гигиена рук и лица.

Где сдать анализ и как он берется

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Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на выявление новой инфекции. Тест назначается только по показаниям.

Обследованию подлежат:

- Прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

- Лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания.

- Лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Диагностика осуществляется молекулярно-генетическими методами - ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Для постановки диагноза проведение однократного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то ему исследования проводят два раза. При наличии симптомов - не менее трех раз.

В каких странах неблагополучная эпидситуация

?

Данные о странах с неблагополучной эпидситуацией размещены на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора. В этих странах зафиксирован хотя бы один случай коронавируса.

К странам с наиболее неблагополучной ситуацией относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания.

Гражданам, прибывшим из этих стран, необходимо соблюдать ряд требований. Они должны позвонить на горячую линию 8-495-870-45-09, сообщить о своем прибытии, оставить контакты и перейти в режим самоизоляции (карантин).

Что нельзя делать во время карантина

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Карантин длится 14 дней. Нельзя покидать место своего проживания, посещать учебу и работу. Соблюдение режима изоляции контролируется, в том числе с помощью специальных технических мер (например, видеонаблюдение).

Лучше воздержаться от контактов с родственниками на этот период. Риск инфицирования членов семьи снижается, если использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения.

Если требуется больничный лист, необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии. Курьер привезет больничный на дом.

Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего периода карантина.

В какие больницы поместят потенциально инфицированных

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Лица с ОРВИ, прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией, направляются в инфекционные клинические больницы №1 и №2, а также в новый медицинский комплекс в Коммунарке.

Родственники не могут посещать пациентов. Передавать продукты питания и личные вещи разрешается, однако существует ряд ограничений, которые можно уточнить в справочной больницы.

В каких условиях они содержатся

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Люди с подозрением на коронавирусную инфекцию с одинаковыми сроками пересечения границы либо контакта с заболевшим лежат в маломестных палатах. При первом положительном результате анализа на коронавирусную инфекцию пациента незамедлительно изолируют.

Дезинфекция осуществляется не менее двух раз в сутки во всех помещениях больницы. Во время работы персонал использует средства индивидуальной защиты. В конце каждой смены медперсонал сдает экипировку для утилизации и проходит полную санитарную обработку.

Родственники не могут посещать пациентов. Передавать им продукты питания и личные вещи разрешается, но существует ряд ограничений, которые можно уточнить в справочной больницы.

Питание для пациентов организовано в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Почему не закрыта граница на въезд и выезд в Россию

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В настоящее время временно ограничен въезд иностранных граждан по туристическим, рабочим и учебным визам с территории стран, в которых были зарегистрированы массовые случаи заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Это Китай, Иран и Южная Корея.

В аэропортах усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Всем гражданам, прибывающим из этих трех стран, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию. Измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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