{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге прошла акция в поддержку помещенных под меднаблюдение из-за коронавируса

В ней приняли участие представители власти, байкеры и группа Iowa. По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, студентов в обсервации обеспечивают всем необходимым
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Байкеры и музыкальная группа Iowa приняли участие в акции солидарности со студентами, проживающими в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Петербурге и помещенными под медицинское наблюдение из-за контактов с заболевшим коронавирусом иностранцем, ранее приехавшим из Италии.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"Губернатор города Александр Беглов, власти города хотели поддержать этой акцией всех ребят, которые здесь находятся. Мы должны понимать, что в режиме обсервации находятся люди, которые не могут в ближайшие 14 дней находиться вместе с остальными горожанами. Мы любим Петербург, но мы не можем допустить, чтобы ситуация [которая сложилась] в Италии повторилась и у нас. [...] Нам необходим в настоящий момент такой режим наблюдения, где все наши ребята находятся под контролем, все необходимое им доставляется", - сказал в ходе проведения акции вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Он также поздравил всех находящихся в обсервации девушек с Международным женским днем и выразил слова благодарности волонтерам, которые помогают организовать их медицинское обеспечение, питание и уход за ними.

Ранее руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где проживал заболевший коронавирусом, введены обсервационные меры и осуществляется медицинское наблюдение. По последним данным, состояние самого заболевшего, который является гражданином Италии, оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. В отношении контактировавших с ним лиц проводятся диагностические мероприятия.

По данным на 7 марта, в Санкт-Петербурге зарегистрировано два случая случай коронавирусной инфекции 2019-nСoV. Наряду с иностранным студентом, наличие этой инфекции выявлено у жительницы Петербурга, которая недавно прибыла из Италии. Она находится в Боткинской больнице в удовлетворительном состоянии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс.

 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичИталияРоссияКитайСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Австрии число зараженных коронавирусом увеличилось до 99
Смертельных случаев в стране пока не зарегистрировано
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС