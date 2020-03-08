В Петербурге прошла акция в поддержку помещенных под меднаблюдение из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Байкеры и музыкальная группа Iowa приняли участие в акции солидарности со студентами, проживающими в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Петербурге и помещенными под медицинское наблюдение из-за контактов с заболевшим коронавирусом иностранцем, ранее приехавшим из Италии.

"Губернатор города Александр Беглов, власти города хотели поддержать этой акцией всех ребят, которые здесь находятся. Мы должны понимать, что в режиме обсервации находятся люди, которые не могут в ближайшие 14 дней находиться вместе с остальными горожанами. Мы любим Петербург, но мы не можем допустить, чтобы ситуация [которая сложилась] в Италии повторилась и у нас. [...] Нам необходим в настоящий момент такой режим наблюдения, где все наши ребята находятся под контролем, все необходимое им доставляется", - сказал в ходе проведения акции вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Он также поздравил всех находящихся в обсервации девушек с Международным женским днем и выразил слова благодарности волонтерам, которые помогают организовать их медицинское обеспечение, питание и уход за ними.

Ранее руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где проживал заболевший коронавирусом, введены обсервационные меры и осуществляется медицинское наблюдение. По последним данным, состояние самого заболевшего, который является гражданином Италии, оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. В отношении контактировавших с ним лиц проводятся диагностические мероприятия.

По данным на 7 марта, в Санкт-Петербурге зарегистрировано два случая случай коронавирусной инфекции 2019-nСoV. Наряду с иностранным студентом, наличие этой инфекции выявлено у жительницы Петербурга, которая недавно прибыла из Италии. Она находится в Боткинской больнице в удовлетворительном состоянии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс.