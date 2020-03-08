Дагестан предложит туристам альтернативу зарубежным курортам из-за коронавируса

МАХАЧКАЛА, 8 марта. /ТАСС/. Туристические маршруты и популярные места отдыха в Дагестане могут стать альтернативой курортам в зарубежных странах, въезд в которые ограничен из-за распространения коронавирусной инфекции. В республике ждут увеличения туристического потока, сказал ТАСС в воскресенье министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

"Согласно статистическим данным, ежегодный прирост числа туристов составляет порядка 20% - этот прирост является естественным, несмотря на иные факторы. Однако ситуация с распространением коронавирусной инфекции безусловно повлияет на планы наших соотечественников отдохнуть за границей. Наверняка, многие из них в качестве альтернативы выберут отдых на российских курортах. В этой связи Минтуризм Дагестана, конечно, ожидает увеличение турпотока", - сказал Ибрагимов.

По его словам, объекты туристического сервиса республики готовы к потенциальному росту турпотока.

"В республике ежегодно увеличивается количество гостиниц, гостевых домов, хостелов, улучшается и качество обслуживания в них. С этой целью министерство непрерывно проводит работу по классификации отелей и гостиниц с привлечением экспертов федерального уровня. Как обычно, для туристов в Дагестане существует значительный выбор для отдыха - это и пляжный отдых, и лечение в санаториях республики, отдых в горах. Увеличивается и количество туристических маршрутов, которые охватывают всю республику", - отметил министр, добавив, что в 2019 году Дагестан посетили около 850 тыс. туристов, рост по отношению к предыдущему году составил почти 20%.

С конца февраля крупные российские туроператоры по рекомендации Ростуризма прекратили продажу туров в ряд зарубежных стран из-за коронавируса нового типа. Турфирмы предлагают туристам альтернативные варианты и даты поездок в безопасные страны. В частности, отменены туры в Италию, Иран и Южную Корею.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.