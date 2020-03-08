В Гидрометцентре сообщили о наступлении "лета" на юге России

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Летняя погода установилась в регионах Южного федерального округа. Температура достигает 21 градуса тепла, такая погода задержится там на три-пять дней, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Невероятная, просто летняя температура сейчас в Южном федеральном округе: Краснодарский край, Ростовская область. В течение ближайших дней там 19-21 градус. Температура воды только подводит", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая погода задержится в этих регионах примерно на три-пять дней.