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Распространение коронавируса нового типа

Папа Римский впервые в истории провел воскресную проповедь по видеотрансляции

Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на нескольких сайтах, включая Vatican News

ВАТИКАН, 8 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса в Италии привело к изменению устоявшихся религиозных традиций - Папа Римский Франциск впервые прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки. Проповедь показывали на больших экранах на площади Святого Петра при сокращенном числе верующих, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.

"Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти", - пояснил понтифик перед началом проповеди.

О том, что воскресная проповедь пройдет в формате видеопослания, объявила накануне служба печати Святого престола. На такой шаг пришлось пойти в соответствии с требованиями итальянских властей, связанными с профилактикой распространения нового коронавируса.

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте минувшей ночью подписал новый декрет по мерам недопущения распространения коронавируса сроком до 3 апреля. Ограничивается въезд и выезд из области Ломбардия, а также ряда провинций и городов в северных областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. Временно находящимся на территории этих зон гражданам разрешается выехать к месту их постоянного проживания. Для остальных допускаются исключения только в случае необходимости, вызванной подтвержденными причинами рабочего характера или по состоянию здоровья. В указанных регионах закрываются лыжные курорты.

В соответствии с декретом, на всей территории Италии закрываются музеи и выставки. Ограничивается работа ресторанов и других пунктов питания.

Согласно последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человек, из них выздоровели 589, умерли 233.

 

Теги
Франциск (Папа Римский)ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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