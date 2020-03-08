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Электроснабжение в районе в Воронеже полностью восстановили

Ранее без электричества оставались 20 многоквартирных домов, роддом и городская клиническая больница № 10

ТАСС, 8 марта. Аварийные бригады восстановили электроснабжение 20 многоквартирных домов, роддома и городской клинической больницы №10 в Железнодорожном районе Воронежа, которое было нарушено вечером 7 марта из-за повреждения двух кабельных линий электропередачи. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Воронежской горэлектросети".

"Специалисты "Воронежской горэлектросети" к 14:00 мск полностью восстановили работоспособность кабельной линии электропередачи в районе улицы Минская в Железнодорожном районе. В настоящий момент электроснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Повреждения двух кабельных линий электропередачи, которые проходят под железнодорожным полотном, произошло около 19:00 мск 7 марта. В результате в Железнодорожном районе без электричества остались 20 жилых домов, Воронежская городская клиническая больница скорой помощи №10 (БСМП "Электроника") и роддом. Ночью все дома и соцобъекты были подключены по временной схеме к резервным источникам питания.

Нарушение электроснабжения, по данным пресс-службы, могло быть связано с разжиганием костра в камере, где проходит кабельный канал. "При осмотре камеры обнаружены следы присутствия людей, а также тлеющего костра, что и послужило вероятной причиной технологического нарушения", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияВоронежская область
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