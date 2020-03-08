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Распространение коронавируса нового типа

Во Вьетнаме подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом

В восьми из них инфицированными стали иностранцы

ХАНОЙ, 8 марта. /ТАСС/. Во Вьетнаме за минувшие двое суток подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом, в восьми из них инфицированными стали иностранцы. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

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Как отметили в ведомстве, все эти случаи связаны между собой. 6 марта врачи диагностировали заболевание у 26-летней жительницы Ханоя, вернувшейся 2 марта из поездки в Европу, в ходе которой она посещала Милан и Лондон. На следующий день аналогичный диагноз был подтвержден у трех человек, с которыми женщина контактировала после возвращения в Ханой. Еще девять случаев заражения коронавирусом выявлены среди пассажиров самолета авиакомпании Vietnam Airlines, на котором заболевшая возвращалась в Ханой из Лондона. В их числе шесть граждан Великобритании и один мексиканец.

Первый случай заражения был отмечен во Вьетнаме 23 января. В период до 13 февраля заразились 16 человек, в том числе двое граждан Китая и гражданин США вьетнамского происхождения. Все заболевшие полностью вылечились и покинули медицинские учреждения к 26 февраля, после чего до 6 марта в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения.

 

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ВьетнамРаспространение коронавируса нового типа
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