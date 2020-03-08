Память жертв депортации балкарского народа почтили на митинге в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 8 марта. /ТАСС/. Митинг, посвященный 76-й годовщине депортации балкарцев, прошел в воскресенье у Мемориала жертвам репрессий балкарского народа в Нальчике. Мероприятия начались с музыкально-поэтической композиции, рассказывающей о днях переселения и возвращения балкарского народа.

"Сегодняшняя гражданская акция - это дань памяти безвинно пострадавшим детям, старикам, женщинам, это напоминание нам всем, что такое никогда не должно повториться. Проведение данного мероприятия - яркое подтверждение того, что торжество добра и справедливости является обязательным элементом демократического общества", - сказал и.о. министра культуры КБР Мухадин Кумахов, открывая памятный митинг.

Подвиг балкарки

"Я хочу поблагодарить наших женщин, которые вместе со стариками и детьми в местах выселения организовали быт, кормили свои семьи, работали не покладая рук. На их плечи легла вся тяжесть. Низко кланяюсь балкарской женщине. Нельзя забывать слова Кязима Мечиева [основоположника балкарской литературы, умер в 1945 году в местах переселения], который в 1944 году написал "Не озлобляйтесь на страну, страна здесь ни при чем, что на чужбине вдали от Родины живем". Эти слова, сказанные нашим мудрецом, пронзали души и тех, кто вернулся с войны, и тех, кто оказался в спецпереселении", - сказал на митинге генерал-лейтенант в отставке, ветеран войны в Афганистане Борис Аттоев.

Рассказал Аттоев и о том, что трое балкарцев, находясь на высылке, получили высокое звание Героя Социалистического Труда, еще двое были удостоены этого звания позднее. Это говорит о том, как они работали вопреки всему, отметил он.

"В мире происходят нехорошие вещи, и в этой ситуации очень актуально укрепление государственности Российской Федерации, закрепление суверенитета России. И наше благополучие, и наше процветание зависят от того, что каждый на своем месте делает все, чтобы мы жили в согласии, мире и дружбе. Старшее поколение задачу защиты Отечества выполнило. После войны выросло несколько поколений, и мы должны воспитать молодое поколение в любви к Родине, миру, согласию и братству", - добавил он.

Несломленный дух народа

Атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества Николай Любуня подчеркнул, что на долю балкарского народа выпали суровые испытания, но балкарцы "проявили несгибаемую волю и дух, выстояли и победили, вернулись в родную республику". "Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, сказания о великом подвиге балкарского народа будут передаваться из уст в уста, из поколения в поколение, объединят нас. Мы разделяем ваше горе и боль, скорбим вместе с вами", - отметил он.

Президент Международной черкесской организации (МЧА) Хаути Сохроков подчеркнул, что "вопреки всем выпавшим нелегким испытаниям братский балкарский народ сумел сохранить себя, свои национальные обычаи, традиции, свой генетический фонд и вернулся на свою историческую Родину". "Нас - кабардинцев, балкарцев и другие народы - объединяет многовековая дружба наших предков, общность земли, истории, судьбы, а самое главное, дружба конкретных людей. Как никогда сегодня важны дружеские отношения между соседними народами, потому что мы живем в непростое время. И от того, какие у нас отношения складываются, зависит жизнь и внутри республики, и внутри нашей страны", - подчеркнул Сохроков.

Руководитель Духовного управления мусульман КБР Хазреталий Дзасежев совершил обряд дуа [мусульманская молитва] по жертвам депортации. После минуты молчания цветы к мемориалу и на могилу умершего в изгнании и перезахороненного на родине основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева возложили глава КБР Казбек Коков, председатель правительства Алий Мусуков, представители общественности республики.

"В день памяти жертв этого акта произвола и беззакония хочу выразить слова искреннего сочувствия по поводу выпавших на долю балкарского народа тяжелейших испытаний и невосполнимых потерь. Верю в достойное будущее балкарского, всего многонационального народа Кабардино-Балкарии, в нерушимость нашего единства и братства - главного залога благополучия и процветания республики", - заявил в своем обращении к жителям республики глава КБР Казбек Коков.

Выставка, фильм, воспоминания

Акция, посвященная 76-й годовщине депортации балкарского народа, продолжилась в Курортном зале, который расположен недалеко от мемориала. Министерство культуры КБР подготовило музыкальную композицию о годах переселения, показ документального фильма "Приговоренный к забвению" и выставку картин. Как пояснил ТАСС автор, лауреат Госпремии КБР, художник Ибрагим Занкишиев, в экспозиции были собраны 26 новых работ, ранее нигде не выставлявшихся, натюрморты и пейзажи. Сотрудники фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид" и кабардино-балкарского отделения Общероссийской общественной организации "Барс Эль" организовали для участников акции угощения, традиционные балкарские хычины, лакумы и сладости.

Собравшиеся на митинг жители республики еще долго не расходились, общались и вспоминали дни депортации и возвращения, делились своими впечатлениями.

О депортации

8 марта 1944 года по обвинению народа в пособничестве немецко-фашистским захватчикам более 37,7 тыс. балкарцев принудительно переселили в Среднюю Азию и Казахстан. Согласно архивным данным, 52% из них составляли дети, 30% - женщины. К 1948 году от голода, холода и болезней погибла треть высланных. Право вернуться на родную землю балкарский народ получил 28 марта 1957 года. Этот день отмечают в КБР как День возрождения балкарского народа. Законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" приняли в 1989 и 1991 годах.