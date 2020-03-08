{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Заразившиеся находятся в Калининградской, Белгородской и Московской областях

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях. Все эти люди посещали Италию в течение последних двух недель, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: один случай в Калиниградской области, один случай в Белгородской области, один случай в Московской области", - сказали в штабе, добавив, что заразившиеся посещали Италию в последние две недели.

 

Теги
ИталияРоссияБелгородская областьКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Золотов рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении Росгвардии
Речь идет о бронированных автомобилях "Патруль", специальных бронированных машинах ВПК, многоцелевых вездеходах "Чаборз" М-3 высокой проходимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС