В Гонконге зафиксировали третью смерть от последствий коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 марта. /ТАСС/. Третья смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в воскресенье в Гонконге. Об этом сообщило Управление больничных учреждений этого специального административного района Китая.

"Состояние 76-летней пациентки, у которой была подтверждена инфекция COVID-19, ухудшилось, и она скончалась сегодня в госпитале "Каритас", - говорится в заявлении ведомства.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за последние сутки увеличилось на четыре и достигло 113.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. Месяц назад в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая.