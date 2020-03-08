Золотов рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении Росгвардии

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Высокотехнологичное вооружение в войсках Росгвардии превосходит мировые аналоги по многим показателям. Об этом сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов в интервью " Российской газете ".

Он отметил, что сейчас в войска Рогсвардии поступают высокотехнологичные образцы вооружения и техники, не только не уступающие мировым аналогам, но и по многим показателям превосходящие их. "Это бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз" М-3 высокой проходимости. Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике - это надежность в эксплуатации, защищенность, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии", - сказал глава Росгвардии.

По его словам, при выборе вооружения, в том числе огнестрельного оружия, предпочтение отдается российским производителям. "Арсенал войск постоянно модернизируется и обновляется", - сказал Золотов.