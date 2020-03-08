Болезнь женщины, заразившейся коронавирусом, в Калининграде проходит в легкой форме

Где сдать анализы и кому нужен карантин.

Где сдать анализы и кому нужен карантин. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе

КАЛИНИНГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Вернувшаяся из Италии женщина с подтвержденным заражением коронавирусом нового типа помещена в изолированный бокс в Калининграде. Заболевание проходит в легкой форме, сообщил ТАСС в воскресенье губернатор области Антон Алиханов.

"У женщины выявлен штамм вируса [коронавирус нового типа]. Заболевание протекает в очень легкой форме, Самочувствие хорошее, она сейчас изолирована в боксе", - сказал губернатор.

Заразившаяся вернулась в Калининград из поездки в Италию. Семья, близкие, друзья женщины, а также все, с кем она контактировала, проверены на коронавирус, у них он не подтвердился, добавил Алиханов.