{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пятигорске впервые пройдет всероссийский фестиваль, посвященный Сергею Михалкову

Мероприятие приурочено к 107-летию со дня рождения поэта

ПЯТИГОРСК, 8 марта. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Нам школа в жизнь открыла дверь", посвященный 107-летию со дня рождения знаменитого поэта Сергея Михалкова, пройдет в Пятигорске Ставропольского края с 12 по 14 марта. Поэт жил в городе-курорте несколько лет и является его почетным жителем, сообщил в воскресенье ТАСС начальник управления культуры городской администрации Михаил Ежек.

"Этот форум пройдет в Пятигорске в первый раз. Запланировано очень много разных мероприятий - выставки, творческие встречи, спектакли, конкурс чтецов, мастер-классы художников и писателей. Для Пятигорска мероприятие имеет большое значение, к нам приедут мировые звезды, можно сказать, пройдут мастер-классы для учащихся детских школ искусств, музыкальных школ, которые будут интересны не только детям, но и старшему поколению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, форум может собрать более тысячи участников и зрителей. Ожидается, что в эти дни в город-курорт приедет вдова Михалкова Юлия Субботина, председатель Российского фонда культуры (РФК) Никита Михалков, кинорежиссер Егор Кончаловский, композитор заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, скульптор народный художник РФ Александр Рукавишников, а также актеры театра и кино, писатели, сценаристы, искусствоведы, книгоиздатели, переводчики.

По информации организаторов, на открытых площадках города выступят воспитанники Московского кадетского музыкального корпуса. Проводят фестиваль РФК и администрация города Пятигорска.

Кроме того, 14 марта состоится открытие памятника Сергею Михалкову. Монумент будет установлен на бульваре Гагарина, в районе Пироговских ванн. Инициатором установки памятника стал Российский фонд культуры, он же берет на себя расходы по его изготовлению и транспортировке в Пятигорск. Бронзовая скульптура полностью идентична памятнику, который установлен в Москве на улице Поварской.

Сергей Владимирович Михалков (13 марта 1913 - 27 августа 2009) детский писатель, поэт, драматург. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 млн экземпляров. Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске с 1927 по 1930 годы. Здесь он опубликовал свое первое стихотворение "Дорога" и окончил школу №1 им. М. Ю. Лермонтова, в которой сейчас открыт кабинет-музей, посвященный поэту. Михалков является почетным гражданином Георгиевска и Пятигорска.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
Полиция устанавливает личность человека за рулем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС