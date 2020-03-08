В Пятигорске впервые пройдет всероссийский фестиваль, посвященный Сергею Михалкову

ПЯТИГОРСК, 8 марта. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Нам школа в жизнь открыла дверь", посвященный 107-летию со дня рождения знаменитого поэта Сергея Михалкова, пройдет в Пятигорске Ставропольского края с 12 по 14 марта. Поэт жил в городе-курорте несколько лет и является его почетным жителем, сообщил в воскресенье ТАСС начальник управления культуры городской администрации Михаил Ежек.

"Этот форум пройдет в Пятигорске в первый раз. Запланировано очень много разных мероприятий - выставки, творческие встречи, спектакли, конкурс чтецов, мастер-классы художников и писателей. Для Пятигорска мероприятие имеет большое значение, к нам приедут мировые звезды, можно сказать, пройдут мастер-классы для учащихся детских школ искусств, музыкальных школ, которые будут интересны не только детям, но и старшему поколению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, форум может собрать более тысячи участников и зрителей. Ожидается, что в эти дни в город-курорт приедет вдова Михалкова Юлия Субботина, председатель Российского фонда культуры (РФК) Никита Михалков, кинорежиссер Егор Кончаловский, композитор заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, скульптор народный художник РФ Александр Рукавишников, а также актеры театра и кино, писатели, сценаристы, искусствоведы, книгоиздатели, переводчики.

По информации организаторов, на открытых площадках города выступят воспитанники Московского кадетского музыкального корпуса. Проводят фестиваль РФК и администрация города Пятигорска.

Кроме того, 14 марта состоится открытие памятника Сергею Михалкову. Монумент будет установлен на бульваре Гагарина, в районе Пироговских ванн. Инициатором установки памятника стал Российский фонд культуры, он же берет на себя расходы по его изготовлению и транспортировке в Пятигорск. Бронзовая скульптура полностью идентична памятнику, который установлен в Москве на улице Поварской.

Сергей Владимирович Михалков (13 марта 1913 - 27 августа 2009) детский писатель, поэт, драматург. Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие тиражи книг Михалкова превышают 500 млн экземпляров. Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске с 1927 по 1930 годы. Здесь он опубликовал свое первое стихотворение "Дорога" и окончил школу №1 им. М. Ю. Лермонтова, в которой сейчас открыт кабинет-музей, посвященный поэту. Михалков является почетным гражданином Георгиевска и Пятигорска.