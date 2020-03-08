Тысячи человек посетили экскурсии на корабле ЧФ в Ялте 7 и 8 марта

ЯЛТА /Республика Крым/, 8 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей и гостей Ялты посетили экскурсии на корабле Черноморского флота (ЧФ) "Вышний Волочек", организованные к Международному женскому дню, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" пришел в Ялту и пришвартовался у набережной накануне праздника.

"За два дня более 10 тыс. жителей и гостей города Ялта посетили малый ракетный корабль "Вышний Волочек", - сообщили на флоте.

Как передает корреспондент ТАСС, экскурсии непосредственно в праздничный день пользовались большой популярностью - люди выстраивались в очередь на набережной Ялты. Группу проводили по всему кораблю, рассказывая о нем. На выходе дамам дарили цветы.

Корабли проекта 22160, к которому относится "Вышний Волочек", предназначены для защиты и охраны морской зоны, а в случае военных действий они могут обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли также призваны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.