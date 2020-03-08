Минздрав Германии рекомендовал отказаться от проведения массовых мероприятий

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рекомендовал на фоне распространения коронавируса нового типа отказаться от проведения мероприятий с численностью участников свыше 1 тыс. Об этом он заявил в воскресенье агентству DPA .

По его словам, организаторы различных мероприятий пока старались не идти на столь радикальные меры. "Ввиду динамичного развития событий последних дней это следует быстро изменить", - заявил министр. "По итогам многочисленных переговоров я настоятельно советую отменить мероприятия с численностью участников в 1 тыс. и более", - отметил Шпан. По его словам, главная цель - замедлить распространение вируса.

DPA со своей стороны отмечает, что в теории такие меры могут коснуться футбольных матчей, выставок и концертов. На данном этапе призыв Шпана носит рекомендательный характер.

Число инфицированных новым коронавирусом в ФРГ превысило 800.