В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

ТАСС, 8 марта. В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком. Инспекторы устанавливают личность водителя, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

"По данному факту омскими автоинспекторами инициирована проверка. Устанавливается личность водителя, сильно рисковавшего жизнью и здоровьем ребенка", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на видеозаписи также зафиксирован момент, когда ребенок падает на асфальт, а движущийся позади автомобиль тормозит перед ним. Предположительно, действие происходит на Моторной улице.