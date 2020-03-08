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Распространение коронавируса нового типа

Начальник Генштаба итальянской армии заразился коронавирусом

Генерал Сальваторе Фарина сообщил, что чувствует себя хорошо. Сейчас он находится в одиночной палате в госпитале

ТАСС, 8 марта. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом нового типа. Об этом проинформировало в воскресенье агентство АNSA.

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По его данным, Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В настоящее время он находится в одиночной палате в госпитале.

Случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето. Анализ на коронавирус сдали все члены областного совета Ломбардии, где было выявлено заражение у одного из советников, а также у помощницы губернатора. Кроме того, среди инфицированных уже числятся губернаторы областей Лацио и Пьемонт и мэры двух городов.

На фоне принятых правительством дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса, что предполагает фактическую изоляцию нескольких районов на севере Италии, в южных областях введен 14-дневный карантин для всех, кто приехал оттуда.

Согласно последним сведениям, общее число заразившихся в стране составляет 5883, умерли 233 человека.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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