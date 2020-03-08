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Распространение коронавируса нового типа

Ватикан сообщил о закрытии своих музеев из-за коронавируса

Служба печати Святого престола уточнила, что они закрываются до 3 апреля

РИМ, 8 марта. /ТАСС/. Ватиканские музеи, а также все музеи при папских базиликах в Риме закрываются до 3 апреля в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье служба печати Святого престола.

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"В соответствии с распоряжениями итальянских властей были приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах", - говорится в сообщении службы печати.

При этом подтверждается выявление пока единственного случая заражения коронавирусом на территории папского города-государства - "у постороннего человека, который обратился в ватиканскую амбулаторию". В связи с этим пять человек, которые имели контакт с инфицированным, помещены в карантин.

Как объявил в воскресенье глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, Папа Римский Франциск решил, что его ежедневная месса в Доме святой Марфы (резиденция папы), которая обычно служится частным порядком, будет транслироваться в прямом эфире по ватиканским каналам коммуникации. "Это позволит объединять в молитве", - отметил Бруни. Ранее сообщалось, что на мессу временно не допускаются гости понтифика.

Из-за опасности распространения коронавируса в это воскресенье впервые в истории традиционная папская проповедь была проведена в формате видеообращения.

Правительство Италии постановило закрыть все музеи и другие учреждения культуры на территории страны. Согласно последним данным, в Италии коронавирусом заразились 5883 человек, число летальных исходов достигло 233.

 

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ВатиканРаспространение коронавируса нового типа
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